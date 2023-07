RG Ticino, c'è un Bugno di ritorno nel mercato dei novaresi

Ha lasciato ottimi ricordi a Romentino Alessio Bugno, centrocampista classe '90 che ritrova la casacca verdegranata dopo la vittoria del campionato 20-21, quello che portò la compagine del Presidente Presta alla prima storica promozione in Serie D, in cui aveva vestito anche la fascia di capitano della formazione ticinese. Bugno tuttavia non salì lo scalino con i novaresi ma scelse di accasarsi nuovamente in Eccellenza al Sant'Angelo Lodigiano, con cui rivinse il campionato per poi sì volare nella massima categoria dei Dilettanti dove, nell'ultimo campionato ha collezionato 29 presenze e due reti.

Prestazioni che hanno convinto la dirigenza ticinese a varare un Bugno-bis, richiamando un giocatore che "torna con molto entusiasmo e che, siamo sicuri, sarà un valore aggiunto come ha dimostrato nell'ultimo campionato di Serie D con il Sant'Angelo", sono parole del Direttore dell'Area Tecnica Mauro Turino.

Bugno è il quarto innesto ufficiale operato sul mercato dall'RG Ticino che si è già assicurato le prestazioni dell'esperto centrocampista - classe '87 - Claudio Poesio che i ticinesi hanno rilevato dopo un biennio in Serie D alla Varesina ma che in quarta serie vanta esperienze di tutto rispetto con OltrepòVoghera, Asti, Chieri, Lavagnese e Casale, dello strutturato difensore Gabriele Quitadamo prelevato dal Bra ma visto anche a Borgosesia e con esperienze in Serie C ad inizio carriera vestendo la maglia del Cuneo oltre al colpo operato in attacco assicurandosi le prestazioni di Daniele Buongiorno, cresciuto nel Settore Giovanile del Genoa e con i professionisti a Campobasso, Messina e Pro Sesto; l'ultimo stagione dell'attaccante classe '94 a Campodarsego dove è riuscito a laurearsi capocannoniere del girone C di Serie D.