Potenza, da domani alle 17 inizierà la campagna abbonamenti

Al via la prima fase della Campagna Abbonamenti 2023/24 del Potenza: da domani alle ore 17 e per i 20 giorni successivi, esclusivamente presso il Potenza Calcio Store in Viale Marconi (dal lunedì al sabato negli orari di apertura) potranno essere effettuati i rinnovi con prelazione sul proprio posto per assistere alle gare di Serie C presso lo Stadio Alfredo Viviani.

Inoltre, al via presso il Potenza Calcio Store anche i pre ordini delle nuove divise ufficiali a marchio Adidas (visibili sui canali social), nei prossimi giorni disponibili online nella sezione store del sito.

Ufficio Stampa Potenza Calcio