Il Novara FC ripartirà dalla Valle D'Aosta

Inizia a delinearsi l'inizio di stagione del Novara FC che a breve dovrebbe annunciare il nuovo tecnico Daniele Buzzegoli, gli azzurri saranno impegnati in Coppa Italia il prossimo 20 agosto mentre il 27 dello stesso mese inizierà il girone A di Serie C.

Resa nota anche la sede del ritiro, la compagine del direttore sportivo Di Battista lo svolgerà in Valle D'Aosta a Saint-Vincent, sede del campo di allenamento Montjovet. La partenza è prevista per il 16 luglio e gli azzurri rimarranno in Valle D'Aosta fino al 23.