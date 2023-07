Potenza, dopo Colombo e Modesto spunta il nome di Di Donato

Sono tre per il momento i nomi per la panchina del Potenza per il dopo Raffaele. I primi sono noti da qualche giorno. Uno è Alberto Colombo ex Pescara e l'altro Francesco Modesto ex Vicenza. Ma come è stato riportato da Il Quotidiano del Sud edizione Basilicata nell'edizione odierna è spuntato il nome di Daniele Di Donato, che ha un altro anno di contratto con il Latina, e potrebbe lasciare il club pontino.