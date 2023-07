Potenza, nel pomeriggio presentazione progetto Integration League

Nell'odierno pomeriggio alle ore 17.30, presso la sede del CSV Basilicata in via Sicilia 10 a Potenza, si terrà l’evento “Giocare, insieme. Il calcio come modello di integrazione tra rifugiati e comunità locali”.

L’iniziativa è organizzata dal CSV Basilicata in collaborazione con il Potenza e rientra nel percorso di coinvolgimento e di sensibilizzazione in vista della nascita di una rete lucana dell’accoglienza. La società rossoblù parteciperà con la squadra ufficiale del torneo Integration League e metterà in risalto l'impegno profuso sul fronte dell’integrazione, dell’accoglienza e dell’inclusione.

Sarà un momento di festa e di condivisione aperto a tutti e che vedrà la partecipazioni delle associazioni che si occupano della tematica.

