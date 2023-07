Carpignano, la stagione si chiude con la semifinale di Coppa

Si ferma in semifinale la corsa del Carpignano nella fase regionale della Coppa Piemonte Seconda e Terza categoria. Fatale per i granata è stato il doppio confronto con gli astigiani del Calliano che hanno vinto sia all'andata che al ritorno guadagnandosi la finale con l'Autovip San Mauro, uscito vittorioso dal confronto di semifinale con la Valle Elvo.

Sconfitto in campo avverso per 4-3 riuscendo a segnare con Spanu in pieno recupero - nonostante essere rimasto in inferiorità numerica - la rete che ha lasciato aperte le speranze in vista della gara di ritorno, il Carpignano ha chiuso in vantaggio il primo tempo della gara di ritorno al "Quaglia" (2-1, doppietta di Oliva) con il rammarico di aver sprecato almeno altre due occasioni per arrotondare il risultato e strappare virtualmente il pass per la finale; meno scoppiettante la ripresa che non ha offerto grandi occasioni su entrambi i fronti prima che il Calliano - in pieno recupero - trovasse il 2-2 e, con il Carpignano sbilanciato alla disperata ricerca del gol vittoria, addirittura la rete del vantaggio che ha chiuso ogni discorso.

L'eliminazione del Carpignano segna, nella specifico cammino della Coppa, un "unicum" perché nelle tre edizioni fin qui condotte a termine c'è sempre stata in finale una rappresentante delle delegazioni provinciali di Novara e Vco, curiosamente sempre sconfitte: nel 2017-18 fu il Comignago ad arrivare in finale dove cedette al Salsasio, nell'edizione successiva il Virtus Villadossola cedette al Villarbasse prima che la competizione fosse sospesa per due stagioni per gli effetti della pandemia da Coronavirus. Nella scorsa stagione all'ultimo atto di Trino arrivò il Gravellona San Pietro, superato dalla Virtus Ciriè.

