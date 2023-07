Foggia vs Lecco in diretta su Rai Italia e altri canali: dove vederla

Le finali dei playoff tra Foggia e Lecco verranno trasmesse in diretta anche su Rai Italia, il canale destinato alla comunità italiana all'estero. L'inclusione di Rai Italia nell'elenco delle opzioni di visualizzazione permetterà ai tifosi del calcio e agli appassionati della Serie C di godersi le partite che determineranno la promozione in Serie B. L'atteso incontro tra Foggia e Lecco si svolgerà domani, martedì 13 giugno, alle 21:30 presso lo stadio "Zaccheria" di Foggia. Il match di ritorno si disputerà invece il 18 giugno alle 17:30 presso lo stadio "Rigamonti-Ceppi" di Lecco.

Le finali dei playoff, che finora hanno già registrato un notevole successo di pubblico sugli spalti, saranno trasmesse da Eleven Sports, Dazn, Sky e Rai 2, con il segnale che sarà anche ritrasmesso su Rai Italia per raggiungere il più vasto numero di appassionati in tutto il mondo.

Le emozionanti finali tra Foggia e Lecco promettono di tenere con il fiato sospeso gli spettatori: "I playoff rappresentano il momento più spettacolare e combattuto della stagione della Serie C. C'è grande attesa per queste partite", ha affermato Matteo Marani, presidente della Lega Pro. "È motivo di orgoglio per tutti noi riuscire a raggiungere un pubblico sempre più ampio, sia in Italia che nel resto del mondo". Pertanto, l'appuntamento è fissato per domani, 13 giugno, con la tanto attesa finale di andata dei playoff della Serie C.