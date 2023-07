Il presidente del Potenza Macchia presente alla StraDonBosco

Nell'odierna mattinata il Potenza ha partecipato alla StraDonBosco 2023: manifestazione podistica dedicata a Domenico Lorusso, il giovane educatore salesiano ucciso a Monaco di Baviera il 28 maggio del 2013, ed in memoria di altri potentini che hanno operato in loco, quali Maurizio Ciriello, Linda Catalano e Aldo Uva.

Il presidente Donato Macchia, la responsabile relazioni esterne Federica D’Andrea e il responsabile comunicazione e marketing Michele Cignarale, hanno salutato i promotori dell’iniziativa e preso parte al tracciato non competitivo che da piazza Don Bosco ha raggiunto viale dell’Unicef con presenza di decine di podisti esperti e amatoriali.

A margine, donata la sciarpa rossoblù con ringraziamento per l’azione di promozione valoriale cattolica e ai fini della pratica sportiva con l’obiettivo di ricordare con azioni concrete quanti si sono prodigati per il bene della comunità locale giovanile e non solo.

Ufficio Stampa Potenza Calcio