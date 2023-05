Perugia-Benevento: la procura federale indaga per illecito sportivo

Nonostante la retrocessione in Serie C, sembra non esserci pace per il Benevento: la procura federale, infatti, procederà “in relazione alle modalità di realizzazione, nei minuti di recupero, della terza rete nell’ultima giornata, con l’ipotesi di illecito sportivo".

Il video della gara, e quindi dell'episodio incriminato, la terza rete umbra realizzata da Kouan. Alla fine dei 90' il Perugia è comunque retrocesso in Serie C insieme ai giallorossi visto il contemporaneo pareggio del Brescia a Palermo ma, in caso di vittoria dei rosanero, sarebbero stati i lombardi a retrocedere perché, seppure a parità di punti con gli umbri, questi ultimi avrebbero avuto dalla loro parte il vantaggio degli scontri diretti. Tuttavia, come detto, la "topica" di Leverbe non ha comunque cambiato i destini delle squadre coinvolte.