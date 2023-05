Giovanni Vita: "Voglio ritornare ad allenare per vincere ancora"

Dopo diversi anni Giovanni Vita vuol tornare in campo. Con dieci campionati vinti tra settore giovanile e prima squadra, il tecnico di Villa d'Agri vuol rimettersi in gioco. "Sicuramente vorrei tornare ad allenare in prima squadra perché con i ragazzi volendo fare una cosa seria richiederebbe tanto impegno anche da parte delle società per vari aspetti, tecnici, fisici, e psicologici. - spiega l'allenatore - Il campo mi manca tantissimo poiché mi ricorda circa 30 anni di soddisfazioni e successi in tutte le categorie maschili e femminili " serie B con il Marsico". Conclude Vita: "Il desiderio di ritornare in campo nasce dal fatto che essendo in pensione, voglio dedicare parte del mio tempo ai ragazzi con i quali ho raggiunto tanti successi. Voglio ritornare per aggiungere un altro successo a quelli conquistati con le società che hanno creduto in me affidandomi le proprie squadre nella mia carriera trentennale da allenatore".