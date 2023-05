Sassuolo-Monza 1-2, i brianzoli ribaltano la gara

Nell’anticipo della 36esima giornata di Serie A il Monza vince allo scadere in casa del Sassuolo per 2-1.

Meglio i padroni di casa nelle prime fasi di gara, con il solito Domenico Berardi al centro del gioco che va vicino al gol in un paio di occasioni, ma Di Gregorio salva la sua porta. I brianzoli attendono nella propria metà campo cercando spazi che però faticano a trovare. Nel finale di tempo arriva l'episodio: tocco di mano di Izzo in area e calcio di rigore per i neroverdi su segnalazione del VAR. Dal dischetto Berardi trasforma per il gol del vantaggio neroverde.

Nella ripresa il Monza segna alla prima occasione: cross dalla destra di Birindelli e girata di Ciurria per l' 1-1. Qualche minuto più tardi la gara cambia: fallo da dietro di Ruan che prende il secondo giallo e lascia il Sassuolo in 10. I brianzoli provano ad approfittare della superiorità numerica, e cosi succede che in pieno recupero riescono a strappare i tre punti grazie alla rete di capitan Pessina.

Vince il Monza 2-1 e sale a 52 punti in classifica. Il Sassuolo invece rimane fermo a 44.