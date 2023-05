Perugia-Benevento 3-2: gli umbri seguono i giallorossi in Serie C

Al "Curi" di Perugia, gli umbri battono il già retrocesso Benevento ma, visto il concomitante pareggio del Brescia sul campo del Palermo, seguono i giallorossi in Serie C.

Agostinelli schiera il Benevento con il consueto 3-5-2 con Ciano-Farias in attacco e Schiattarella a dirigere la manovra in mediana. Nel Perugia di Castori c'è l'ex Di Serio a supporto di Di Carmine in avanti mentre tra i pali c'è ancora Abibi.

Il Perugia comincia con maggior convinzione ma è il Benevento che, al 30', passa in vantaggio: palla in profondità per Koutsoupias che si invola verso la porta del Perugia e calcia trovando la respinta di Abibi, la palla arriva a Farias che, quasi dal limite, mette in rete con il portiere di casa fuori dai pali. I padroni di casa vanno vicinissimi al pari 4' dopo esaltando Manfredini, portiere ospite: Luperini, su cross dalla sinistra, coglie la traversa con un colpo di testa, Iannoni ci prova sulla ribattuta ma l'estremo difensore giallorosso compie un autentico miracolo prima che l'arbitro interrompa il gioco per fallo sul portiere ospite da parte di Di Serio. La prima frazione si chiude sullo 0-1.

Il Perugia, per salvarsi, deve vincere e si getta all'attacco agguantando il pari al 53' su rigore concesso per fallo di mano di Veseli: dal dischetto va Lisi che non sbaglia. Trascorrono 5' ed i padroni di casa completano il sorpasso: tiro di Sgarbi che Manfredini devia in angolo, sulla battuta, palla spizzata da Di Serio per Di Carmine che mette in rete. Il Benevento resta in 10 uomini all'83' per rosso a Glik che eccede nelle proteste. La gara sembrerebbe finita ma al secondo dei 7' di recupero concessi dall'arbitro Dionisi, Ciano si incunea in area e brucia Abibi sul proprio palo per il 2-2. La gioia del Benevento per il pareggio dura 3': Manfredini rinvia su Leverbe che appoggia corto per Tosca, ne approfitta Kouan che mette in rete a porta vuota. Al triplice fischio, dunque, il Perugia batte il Benevento per 3-2 ma lo segue in Serie C visto che, nel frattempo, il Brescia ha agguantato il Palermo sul 2-2 qualificandosi per i play-out.

IL TABELLINO