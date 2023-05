Perugia-Benevento: i probabili ventidue in campo al "Curi"

Ultimo atto della Serie B per il Benevento che questa sera, fischio di inizio alle 20:30, sarà ospite del Perugia allenato da mister Castori. Entrambe le formazioni si presentano con diversi assenti. Diamo uno sguardo ai possibili titolari.

QUI PERUGIA - Assenti Furlan, Struna, Rosi, Dell'Orco e Casasola, quest'ultimo per squalifica, alcune scelte per gli umbri sono obbligate. In porta ci sarà Abibi, con Gori che andrà in panchina. La difesa, a tre, sarà composta da Sgarbi, Angella e Curado. Sarà Paz a sostituire Casasola sull'out di destra mentre il recuperato Lisi dovrebbe agire a sinistra con Cancellieri pronto a prenderne il posto; in mezzo ci saranno Santoro, Capezzi e Luperini con gli ultimi due in ballottaggio con Kouan e Iannoni. L'attacco potrebbe essere formato dall'ex Di Serio affiancato da uno tra Olivieri e Di Carmine ma non è escluso che proprio l'ex giallorosso parta dalla panchina ed al suo posto potrebbe esserci Matos.

QUI BENEVENTO - Agostinelli potrebbe affidare la difesa dei pali a Manfredini, quindi Paleari assisterebbe al match dalla panchia. Il terzetto difensivo sarà composto da Veseli, Glik e Tosca. A destra, al posto dello squalificato Letizia, ci sarà El Kaouakibi mentre il lato mancino sarà presidiato da Foulon. Al centro sicuro del posto è il solo Schiattarella con Koutsoupias, Karic e Tello a contendersi le altre due maglie. In attacco sono confermati Farias e Ciano.

Perugia (3-5-2): Abibi; Sgarbi, Angella, Curado; Paz, 25 Santoro, Capezzi (Kouan), Luperini (Iannoni), Lisi (Cancellieri); Di Serio (Matos), Olivieri (Di Carmine). All.: Fabrizio Castori

Benevento (3-5-2): Manfredini; Veseli, Glik, Tosca; 2 El Kaouakibi, Karic, Schiattarella, Tello (Koutsoupias), Foulon; Farias, Ciano. All.: Andrea Agostinelli

Arbitro: Dionisi de L’Aquila