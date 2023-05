Benevento. Rosa ridotta all'osso per mister Agostinelli a Perugia

E' un Benevento con gli uomini contati quello che affronterà nell'ultimo turno del campionato di Serie B, in programma domani sera alle 20:30, il Perugia al "Curi". Sono, infatti, solo 19 i convocati di mister Agostinelli per la trasferta in Umbria: del gruppo non fanno parte lo squalificato Letizia oltre ad Acampora, Improta, Pettinari e Viviani ed a Capellini, La Gumina e Simy, fuori rosa dall'arrivo dell'attuale allenatore giallorosso. Questo l'elenco dei convocati:

35 Carfora Lorenzo

28 Ciano Camillo

2 El Kaouakibi Hamza

10 Farias Diego

18 Foulon Daam

15 Glik Kamil

7 Karic Nermin

80 Koutsoupias Ilias

6 Kubica Krzysztof

33 Leverbe Maxime

22 Lucatelli Igor

12 Manfredini Nicolo’

21 Paleari Alberto

58 Pastina Christian

79 Sanogo Siriki

27 Schiattarella Pasquale

8 Tello Andrés

31 Tosca Alin

55 Veseli Frederic