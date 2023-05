Benevento. Sarà Marcello Carli il nuovo direttore tecnico giallorosso

Il Benevento ha annunciato, tramite il proprio sito ufficiale, di aver sottoscritto un contratto triennale con Marcello Carli che ricoprirà la carica di direttore tecnico. Questa la nota del club giallorosso:

"Il Benevento Calcio è lieto di annunciare di aver conferito l’incarico di Direttore Tecnico del Club a Marcello Carli. L’accordo di collaborazione avrà la durata di anni tre.

A Carli il più cordiale benvenuto di tutto il Club e il migliore in bocca al lupo per il suo nuovo percorso con i nostri colori."

Cinquantanove anni, ex Cagliari, Empoli e Parma, Carli ha iniziato la sua carriera nel florido settore giovanile empolese diventandone ben presto il responsabile. Sono sue scoperte calciatori del calibro di Mario Rui, Krunic, Saponara e Hysai (per citarne i più importanti). A Cagliari, suo secondo approdo, ha "scovato" in Sudamerica Nandez, ha chiuso col Napoli l'affare Rog e ha lanciato Simeone e Vicario. Infine l'arrivo al Parma dove non è riuscito, però, a ripetere le due imprese precedenti.

Fermo da circa due stagioni, la voglia di riscatto di Carli sarà sicuramente tanta quanta quella del Benevento che in lui vede l'uomo della rinascita, seppur ripartendo insieme dalla Serie C.