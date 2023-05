Dal 19 al 21 si terrà lo Special Olympics con il supporto del Potenza

Special Olympics Italia, nel suo 40esimo compleanno, ha scelto la Basilicata per i Play the Games 2023 (manifestazione sportiva, insignita Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana, che coinvolge persone diversamente abili), da venerdì 19 a domenica 21 anche in Basilicata con attività di atletica, bocce e hockey a Potenza ed equitazione a Pignola.

In particolare, atleti lucani e provenienti da Calabria, Campania, Puglia e Sicilia si ritroveranno per la cerimonia di apertura in programma venerdì alle ore 19.30 presso lo Stadio Alfredo Viviani grazie al supporto del Potenza. Il programma completo è stato presentato quest’oggi dal Team Basilicata di Special Olympics Italia.

“È sempre un’emozione ritrovarsi per l’avvio di un evento di Special Olympics – ha dichiarato a margine il presidente rossoblù, Donato Macchia – perché per questi ragazzi lo sport non è solo un momento di competizione, ma è esperienza di crescita e relazione. È l’occasione per migliorare il loro benessere fisico e mentale, per stringere nuove relazioni e amicizie, per misurarsi con le proprie capacità. Il Potenza Calcio ha quale mission l’inclusione, perseguito tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. É motivo di straordinario orgoglioso essere vicino, anche in questa occasione, agli atleti di Special Olympics. Insieme abbiamo molto da condividere e imparare.”

