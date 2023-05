Sorteggi Play Off Serie C, gli accoppiamenti del Primo Turno Nazionale

I sorteggi del primo turno nazionale dei playoff della Lega Pro si sono svolti stamani nella sede di via Jacopo da Diacceto a Firenze. Questa fase eliminatoria promette emozioni e sfide avvincenti, in cui le squadre si contenderanno l'accesso al turno successivo. Le partite si disputeranno in gara di andata e ritorno, fissate rispettivamente per il 18 e il 22 maggio.

Una volta superato il primo turno, le squadre vincitrici si scontreranno con Pordenone, Cesena e Crotone nel secondo turno nazionale. Sarà una competizione intensa, con ogni squadra che darà il massimo per raggiungere la promozione e il successo.

Questi gli accoppiamenti:

Ancona-Lecco

Virtus Verona-Pescara

Audace Cerignola-Foggia

Pro Sesto-L.R. Vicenza

Gubbio-Virtus Entella