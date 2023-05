Ricorso al TAR Puglia, il Potenza ha chiesto il rinvio della gara

Il Potenza Calcio, conseguentemente alla notifica della decisione formale del Prefetto di Foggia, avvenuta solo in data odierna, di limitare la presenza a 350 unità nel settore ospiti dello Stadio Pino Zaccheria, per assistere alla gara playoff, ha proposto d’urgenza un ricorso al TAR della Puglia per l’annullamento dell’ordinanza prefettizia. Di conseguenza, la società ha chiesto formalmente alla Lega Pro il rinvio della gara in attesa della pronuncia del tribunale amministrativo.

Ufficio Stampa Potenza Calcio