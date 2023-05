Foggia-Potenza, da domani biglietti disponibili per i tifosi rossoblu

Dalle ore 09 di domani saranno in vendita i biglietti per la gara playoff Foggia–Potenza: secondo turno playoff Serie C – Girone C, in programma domenica alle ore 18 presso lo Stadio Pino Zaccheria.

Il costo del tagliando è di 10 euro + di diritti di prevendita, disponibile presso i seguenti punti vendita del circuito di biglietteria VIVATICKET, fino alle ore 19 di domani:

INFO & TICKETS , viale Firenze, 46 – Potenza

, viale Firenze, 46 – FANTASTICO MONDO , via Isca del Pioppo c/o Centro Iperfutura Potenza – Potenza

, via Isca del Pioppo c/o Centro Iperfutura Potenza – TABACCHERIA E RICEVITORIA di Pallante Antonio, via Pretoria, 318 – Potenza

I biglietti possono essere acquistati dai residenti della Provincia di Potenza solo ed esclusivamente per il Settore Ospiti e il giorno della gara non sarà possibile l’acquisto presso la biglietteria dello stadio comunale Pino Zaccheria che resterà chiusa.

Ufficio Stampa Potenza Calcio