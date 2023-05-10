Serie B. Gli arbitri della 37a: Ghersini a Benevento, Minelli a Bari - I AM CALCIO ITALIA

Serie B. Gli arbitri della 37a: Ghersini a Benevento, Minelli a Bari

L'arbitro Davide Ghersini
L'arbitro Davide Ghersini
BeneventoSerie B

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 37ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 13 Maggio. 

ASCOLI – COSENZA - h. 14.00

COLOMBO

IMPERIALE – CAPALDO

IV: ANGELUCCI

VAR: FOURNEAU  

AVAR: AYROLDI

BARI – REGGINA - h. 14.00

MINELLI

DEL GIOVANE – DI GIACINTO

IV: MAROTTA

VAR: RAPUANO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR: MARINELLI (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

BENEVENTO – MODENA - h. 14.00

GHERSINI

RASPOLLINI – D’ASCANIO

IV: CENTI

VAR: PEZZUTO (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

AVAR: GIUA (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

BRESCIA – PISA - h. 14.00

AURELIANO

BACCINI – SCARPA

IV: SAIA

VAR: FABBRI

AVAR: MUTO

CAGLIARI – PALERMO - h. 14.00

VALERI

VIVENZI – GALETTO

IV: PANETTELLA

VAR: GUIDA

AVAR: FERRIERI CAPUTI

COMO – TERNANA - h. 14.00

GARIGLIO

YOSHIKAWA – FONTEMURATO

IV: MASTRODOMENICO

VAR: ABISSO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR: BARONI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

SPAL – PARMA - h. 14.00

IRRATI

PAGLIARDINI – GARZELLI

IV: PETRELLA

VAR: MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

AVAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

SUDTIROL – CITTADELLA - h. 14.00

SERRA

TRINCHIERI – LONGO F.

IV: GIACCAGLIA

VAR: DIONISI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR: LOMBARDO (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

VENEZIA – PERUGIA - h. 14.00

MAGGIONI

MORO – CAVALLINA

IV: MAGGIO

VAR: BANTI

AVAR: LONGO S.

FROSINONE – GENOA - h. 16.15

MIELE G.

DI MONTE – LAUDATO  

IV: COLLU

VAR: MANGANIELLO (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

AVAR: MASSIMI (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

Maurizio Morante

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