Sarà Matera la sede dello spareggio Brindisi-Cavese per la C

Sarà lo stadio XXI Settembre ad ospitare lo spareggio promozione Brindisi-Cavese per la C. A Matera si deciderà chi andrà in Lega Pro tra le due formazioni che sono arrivate a pari punti al primo posto a quota 69 nel girone H di Serie D. Lo ha deciso la LND che aveva sondato lo stadio Adriatico di Pescara incassando però il rifiuto della società abruzzese impegnata per i play-off di Serie C.