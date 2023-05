Polverizzati i biglietti in meno di tre ore. E' quanto appreso dalla pagina Facebook del Picerno. A Potenza sono stati venduti tutti i biglietti presso i punti vendita della città. Online non è stato acquistato nemmeno un biglietto. Per chi non potrà recarsi al Curcio ci sarà la diretta televisiva su Antenna Sud che ha acquisito i diritti per la partita.