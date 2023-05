Serie D, il Francavilla impatta 3-3 Il Lavello perde 3-1 e retrocede

Bastava un punto al Francavilla per evitare lo spareggio retrocessione e punto stato. La squadra di Lazic impatta 3-3 contro il Martina ed entra in zona play-out da disputare in gara unica a Nocera Inferiore. I sinnici passano in vantaggio con Rajkovic, poi il Martina impatta subito con Meneses e ribalta il punteggio sempre con lo stesso attaccante cileno, ma al termine dei primi 45' capitan Nolè trova il pari. Nella ripresa i rossoblu firmano il controsorpasso con Rajkovic, ma gli ospiti trovano la rete della parità a 9' dalla fine con l'ex Ancora. Il Lavello perde a Gravina e retrocede in Eccellenza. Per i murgiani in gol Manes, Zappacosta e Coppola. Gli ofantini erano momentaneamente pervenuti al pari con Liccardi.