Picerno-Potenza, messi a disposizione 639 biglietti per gli ospiti

Il Picerno, in accordo con il Potenza, ha comunicato che a margine della riunione del GOS tenutasi quest’oggi, è stato stabilito che per per la gara di giovedì 11 vengano messi a disposizione dei tifosi ospiti 639 tagliandi, esclusivamente riservati al settore ospiti.

I tagliandi potranno essere acquistati dall’apertura ufficiale della vendita sino alle ore 19 del giorno antecedente la gara.

I punti vendita:

Sportissimo, viale Dante 5, Potenza;

Potenza calcio Store, via G. Marconi 185, Potenza;

Info e Tickets, Viale Firenze 46, Potenza;

New Diva Caffè, Via Viviani 15, Potenza;

Tabaccheria Giuseppe Giura, Via Angilla Vecchia 39, Potenza;

Antica Caffetteria, P.zza Matteotti 13, Potenza

Ufficio Stampa Az Picerno