Benevento. Agostinelli ne convoca 22 per il match contro il Cittadella

Il Benevento, dopo l'odierna seduta di allenamento, ha diramato la lista dei calciatori convocati per il match, valido per la 36a giornata del campionato di Serie B, in casa del Cittadella. Assenti Glik, squalificato, oltre a Pastina, Capellini, La Gumina, Simy e Lucatelli.

Questa la lista dei convocati:

4 Acampora Gennaro; 70 Bonagura Giovanni; 35 Carfora Lorenzo; 28 Ciano Camillo; 2 El Kaouakibi Hamza; 10 Farias Diego; 18 Foulon Daam; 16 Improta Riccardo; 11 Jureskin Roko; 7 Karic Nermin; 80 Koutsoupias Ilias; 6 Kubica Krzysztof; 3 Letizia Gaetano; 33 Leverbe Maxime; 12 Manfredini Nicolo’; 21 Paleari Alberto; 9 Pettinari Stefano; 27 Schiattarella Pasquale; 8 Tello Andrés; 31 Tosca Alin; 55 Veseli Frederic; 24 Viviani Mattia.